Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Gece Yangını

Nilüfer Minareliçavuş OSB'de alarm

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikada yangın, saat 01.30 sıralarında başlamasıyla kısa sürede büyüdü.

Yangının çıktığı N15 Sokak üzerindeki fabrikada alevlerin etkisiyle bazı duvarlar parçalanarak yıkıldı ve bölgeye yoğun duman yayıldı. Sanayi bölgesinin gökyüzü, yükselen dumanlarla kaplandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için öncelikle güvenlik önlemleri aldı. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler da bölgeye yönlendirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

