Çorum’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza Binevler Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Binevler Kavşağındaki trafik ışıklarında T.K. yönetimindeki otomobil ile E.S. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YARALIYA SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ