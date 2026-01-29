Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Nilüfer'de Minareliçavuş OSB'de çıkan kimyasal kaplama fabrikası yangını, 4 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 06:17
Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında gece çıkan yangın kontrol altına alındı

Nilüfer ilçesindeki Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Olayın detayları

Otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikanın N15 Sokak üzerindeki bölümünde, saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, yangının etkisiyle bazı duvarların yıkıldığı öğrenildi.

Müdahale ve son durum

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için önlemler alındı. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de katıldı. Yangın sırasında sanayi bölgesini yoğun duman kapladı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

