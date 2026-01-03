Bursa'da Lodos Ağaçları Devirdi, İki Araç Üzerine Düştü
Olay ve müdahale
Bursa kent merkezinde etkili olan lodos, refüjde bulunan ağaçları kökünden söktü. Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesinde cadde üzerine devrilen ağaçlar, seyir halindeki hafif ticari iki araçın üzerine düştü.
Sürücüler, facianın eşiğinden döndükten sonra araçlarından inerek 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek ağaçların altındaki araçları kurtardı.
Trafik ve yetkililerin uyarıları
Kentte rüzgarın hızı yer yer 75 kilometreye ulaşırken, Orhaneli Yolu üzerinde de devrilen bir ağaç nedeniyle trafik polisleri yolu tek şeride indirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yetkililer, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.
