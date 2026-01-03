DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.866.019,53 -0,25%

Bursa'da Lodos Ağaçları Devirdi, İki Araç Üzerine Düştü

Bursa'da etkili lodos nedeniyle Osmangazi Zafer Mahallesi'nde refüjdeki ağaçlar devrildi; iki hafif ticari aracın üzerine düşen ağaçlar itfaiye tarafından temizlendi, Orhaneli Yolu tek şeride indirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:11
Bursa'da Lodos Ağaçları Devirdi, İki Araç Üzerine Düştü

Bursa'da Lodos Ağaçları Devirdi, İki Araç Üzerine Düştü

Olay ve müdahale

Bursa kent merkezinde etkili olan lodos, refüjde bulunan ağaçları kökünden söktü. Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesinde cadde üzerine devrilen ağaçlar, seyir halindeki hafif ticari iki araçın üzerine düştü.

Sürücüler, facianın eşiğinden döndükten sonra araçlarından inerek 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek ağaçların altındaki araçları kurtardı.

Trafik ve yetkililerin uyarıları

Kentte rüzgarın hızı yer yer 75 kilometreye ulaşırken, Orhaneli Yolu üzerinde de devrilen bir ağaç nedeniyle trafik polisleri yolu tek şeride indirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yetkililer, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
2
İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi
3
Düzce'de 143 Parça Tarihi Eser 120 Bin Dolara Satılmak İsterken Yakalandı
4
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı
5
Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşınan kadın yangında hayatını kaybetti
6
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları