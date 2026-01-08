Bursa'da Lodos Dehşeti: Plazanın Asma Tavanı Çöktü, Facia Kıl Payı Atlatıldı

Bursa'da lodos paniği: Plazanın asma tavanı çöktü

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde bulunan bir plazanın iç kısmında bulunan asma tavan büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada içeride bulunan vatandaşlar saniyelerle kendilerini kurtardı.

Güvenlik kamerasına yansıyan panik

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tavanın çökmesiyle birlikte hızla kaçtığı ve facianın kıl payı atlatıldığı görülüyor. Çöküş anı ve yaşanan panik kare kare kayıt altına alındı.

Hasar ve inceleme

Olayda şans eseri yaralanan olmadığı bildirildi, ancak plazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler binada güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

