Bursa'da Lodos Dehşeti: Plazanın Asma Tavanı Çöktü, Facia Kıl Payı Atlatıldı

Bursa Osmangazi'de şiddetli lodos, İstanbul yolu üzerindeki bir plazanın iç kısmında asma tavanın çökmesine neden oldu; can kaybı yok, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:41
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde bulunan bir plazanın iç kısmında bulunan asma tavan büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada içeride bulunan vatandaşlar saniyelerle kendilerini kurtardı.

Güvenlik kamerasına yansıyan panik

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tavanın çökmesiyle birlikte hızla kaçtığı ve facianın kıl payı atlatıldığı görülüyor. Çöküş anı ve yaşanan panik kare kare kayıt altına alındı.

Hasar ve inceleme

Olayda şans eseri yaralanan olmadığı bildirildi, ancak plazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler binada güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

