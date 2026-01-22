Bursa’da müebbet istemiyle yargılanan güzellik uzmanının şok savunması

Sevgilisini bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla müebbet istenen Simge İvedi, mahkemede 'Ertuğrul kendisini bıçakladı' diyerek suçlamaları reddetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:42
Bursa Nilüfer Çalı Mahallesi’nde 27 Nisan 2025’te gerçekleşen olayın ardından hakim karşısına çıkan Simge İvedi (32), sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı (48)’yı bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. İvedi, hakkında istenen müebbet hapis cezasını kabul etmeyerek savunmasında farklı bir tablo çizdi.

İvedi’nin savunması: 'Ertuğrul kendisini bıçakladı'

İvedi, ifadesinde olay gecesi İstanbul’a fuara gittiğini, daha sonra Ertuğrul’a ulaşmaya çalıştığını ve telefonunu açan kadının isminin Y.O. olduğunu öğrendiğini anlattı. Y.O.’nun kendisini sanayiye çağırması üzerine F.D. ile birlikte olay yerine gittiğini söyledi.

Olay yerinde Ertuğrul’un araç içinde iki arkadaşıyla alkol aldığını gördüğünü belirten İvedi, tartışma sırasında Ertuğrul’un torpidodan çıkardığı bıçağı fark ettiğini, bıçağın kılıflı olduğunu ve kendisinin bıçağı arkasına saklayıp daha sonra aracın dışına attığını iddia etti.

İvedi, arkasını döndüğü anda bıçağın Ertuğrul’un eline geçtiğini ve bıçağın nasıl göğsüne saplandığını bilmediğini öne sürdü. Yaralanmayı fark ettiğinde Ertuğrul’un fermuarı açarak göğsünü gösterdiğini, etraftakilerin 'Kendini bıçaklamış' dediğini aktardı. İvedi, araçtaki kıyafetlerle tampon yapıp 112’yi aradığını ifade etti.

Duruşma ve mahkeme kararı

Savunmasında suçsuz olduğunu ve 9 aydır cezaevinde bulunduğunu söyleyen İvedi, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve tanıkların dinlenmesi ile eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay: 27 Nisan 2025, Nilüfer Çalı Mahallesi. Ölen: Ertuğrul Karadaşlı (48). Sanık: Simge İvedi (32). Mahkeme: Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi.

Duruşma sürecinde tanık anlatımları ve belgelerin tamamlanmasının ardından iddiaların aydınlatılması bekleniyor.

ERTUĞRUL KARADAŞLI (48)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

