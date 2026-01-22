Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan S.Y. mahkemece tutuklandı.
Operasyonun detayları
Aramalarda 3 bin 90 adet ecstasy hap, 30 adet sentetik ecza hapı, 11,09 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün ve 6,67 gram kokain ele geçirildi.
Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 843 TL nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 10 adet 7.65 milimetre çapında fişek bulundu.
Yasal süreç
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.