Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Tosya’da düzenlenen operasyonda 3 bin 90 ecstasy, kokain ve çok sayıda delil ele geçirildi; 2 gözaltı, 1 tutuklama.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:33
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan S.Y. mahkemece tutuklandı.

Operasyonun detayları

Aramalarda 3 bin 90 adet ecstasy hap, 30 adet sentetik ecza hapı, 11,09 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün ve 6,67 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 843 TL nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 10 adet 7.65 milimetre çapında fişek bulundu.

Yasal süreç

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları