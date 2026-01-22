Manisa’da Araçta 9 bin 726 Sentetik Hap Ele Geçirildi — 2 Kişi Tutuklandı

Manisa'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta ve iki şüphelinin üst aramasında 9 bin 726 sentetik hap, 22 bin 230 TL ve 1 yarım altın ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:34
Manisa'da Araçta 9 bin 726 Sentetik Hap Ele Geçirildi — 2 Kişi Tutuklandı

Manisa’da Araçta 9 bin 726 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Narkotik ekiplerinin operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir araçta ve araç içindeki iki şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 9 bin 726 adet sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 230 TL ve 1 adet yarım altın ele geçirildi.

İşlemleri sonrası gözaltına alınan şahıslar, Ç.D. (33) ve E.A. (20) isimli zanlılar olarak kayda geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltı ve tutuklama işlemleri, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

