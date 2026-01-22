Mersin'de Binlerce Kaçak Elektronik Sigara, Tütün ve Puro Ele Geçirildi

Mersin'de KOM ekipleri bir tır ve binek araçta gizlenmiş binlerce kaçak ürün ele geçirdi; 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:59
KOM ekiplerinin operasyonunda yüklü miktarda kaçak sigara, elektronik sigara ve puro bulundu

Mersin'de polis ekiplerince yürütülen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara, tütün ve puro ele geçirildi. Uygulama, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçlar detaylı şekilde arandı. Aramalarda, dedektör köpeklerin de yardımıyla bir tırın doğal boşluklarına gizlenmiş ürünler ile bir binek araçta çok sayıda kaçak malzeme tespit edildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 6 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, bin 89 elektronik sigara, bin 535 elektronik sigara kartuşu ve 11 bin 650 gümrük kaçağı puro yer aldı.

Operasyon kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğer 2 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ve benzer olayların önlenmesi için etkin denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

