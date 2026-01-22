Diyarbakır'da Kayıp Nimet Kılıç'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır Çınar'da 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın saat 05.10'da kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı; jandarma arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:28
Çınar'da kayboldu, güvenlik kamerası görüntüleri kayıt altına aldı

Olay, Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç, dün gece saat 01.00 sıralarında eşi Şeyhmus Kılıç ile birlikte yatağa girdi. Sabah kalktığında eşinin yanında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, bir süre bekledi.

Eşi gelmeyince anne ve babasının yanına giden Şeyhmus Kılıç, eşini burada da bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dünden beri haber alınamayan kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Son görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah 05.10 sıralarında kadraja giren kadının yaya olarak ilerlediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüntüler kaydedildi.

Yetkililer, Nimet Kılıç’a geçtiğimiz ay şizofreni teşhisi konduğunu ve kadının ilaç tedavisi aldığı bilgisini paylaştı. Ekiplerin arama-tarama çalışmaları devam ediyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları