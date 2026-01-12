Bursa'da Oruç Otel'de Sauna Kaynaklı Yangın: 8 Kişi Hastanelik

Bursa'da Oruç Otel'de Sauna Kaynaklı Yangın

Olayın seyri

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan 7 katlı Oruç Otel'de dün gece saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. Yangın, otelin eksi 1’inci katındaki SPA bölümünde başladı ve otelin yangın alarm sistemleri devreye girdi.

Otel görevlileri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi. Oteldeki 27 odanın dolu olduğu ve yabancı turistlerin de bulunduğu belirtildi. Mahsur kalanlar, otel personeli ve ekiplerin yardımıyla tahliye edildi; bazı konaklayanlar itfaiye sepetiyle odaların camlarından alındı.

Olay yerine zamanında ulaşan itfaiye ekipleri, SPA katında başlayan alevleri bodrum katta kontrol altına alarak üst katlara sıçramasını engelledi. Olayda 8 kişinin hastanelik olduğu bildirildi; hastanede tedavi altına alınan konaklayanların birçoğunun taburcu edildiği, herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve sadece dumandan etkilendikleri kaydedildi.

Otelden açıklama

Oruç Otel Kurumsal İletişim Sorumlusu Murat Taydaş, yangının otelin sauna bölümündeki elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini söyledi. Taydaş, otelin 11 yıldır faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir tesis olduğunu belirterek duman dedektörleri ve gece görevli personelin hızlı müdahalesi sayesinde itfaiye ekiplerine zamanında haber verildiğini ifade etti.

Taydaş, kurumların ortak incelemesiyle yangının nedenlerinin araştırılacağını ve olayda can kaybı yaşanmamasının teselli kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ile konuklara teşekkür etti.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE DÜN GECE 8 KİŞİNİN HASTANELİK OLDUĞU OTEL YANGINININ OTELİN SAUNASINDAKİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ.