Bursa'da Oruç Otel'de Sauna Kaynaklı Yangın: 8 Kişi Hastanelik

Bursa Nilüfer'de Oruç Otel'in saunasındaki elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında 8 kişi hastanelik oldu; itfaiye alevleri bodrum katta söndürdü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:48
Olayın seyri

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan 7 katlı Oruç Otel'de dün gece saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. Yangın, otelin eksi 1’inci katındaki SPA bölümünde başladı ve otelin yangın alarm sistemleri devreye girdi.

Otel görevlileri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi. Oteldeki 27 odanın dolu olduğu ve yabancı turistlerin de bulunduğu belirtildi. Mahsur kalanlar, otel personeli ve ekiplerin yardımıyla tahliye edildi; bazı konaklayanlar itfaiye sepetiyle odaların camlarından alındı.

Olay yerine zamanında ulaşan itfaiye ekipleri, SPA katında başlayan alevleri bodrum katta kontrol altına alarak üst katlara sıçramasını engelledi. Olayda 8 kişinin hastanelik olduğu bildirildi; hastanede tedavi altına alınan konaklayanların birçoğunun taburcu edildiği, herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve sadece dumandan etkilendikleri kaydedildi.

Otelden açıklama

Oruç Otel Kurumsal İletişim Sorumlusu Murat Taydaş, yangının otelin sauna bölümündeki elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini söyledi. Taydaş, otelin 11 yıldır faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir tesis olduğunu belirterek duman dedektörleri ve gece görevli personelin hızlı müdahalesi sayesinde itfaiye ekiplerine zamanında haber verildiğini ifade etti.

Taydaş, kurumların ortak incelemesiyle yangının nedenlerinin araştırılacağını ve olayda can kaybı yaşanmamasının teselli kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ile konuklara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

