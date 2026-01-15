Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Osmangazi'de gece yarısı kaza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Haşim İşcan Caddesi üzerinde, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

Editilen bilgilere göre, İbrahim G. (25) idaresindeki 16 LJ 211 plakalı otomobile, A.H. (17) yönetimindeki 16 MC 7200 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı; motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan kişi olay yerine gelen ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki araçta da hasar oluşurken, hasar gören motosiklet olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olay sonrası yapılan ilk tespitlerde, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

