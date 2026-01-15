Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Osmangazi'de Haşim İşcan Caddesi'nde saat 22.00'de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı, yaralılar Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:39
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:54
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Osmangazi'de gece yarısı kaza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Haşim İşcan Caddesi üzerinde, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

Editilen bilgilere göre, İbrahim G. (25) idaresindeki 16 LJ 211 plakalı otomobile, A.H. (17) yönetimindeki 16 MC 7200 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı; motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan kişi olay yerine gelen ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki araçta da hasar oluşurken, hasar gören motosiklet olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olay sonrası yapılan ilk tespitlerde, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları