Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki kuyumcuda maskeli soyguncu, saat 18.00'de yaklaşık 3 milyon lira değerinde altını alarak kaçtı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 00:46
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 00:46
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen soygunda, maskeli ve silahlı bir kişi yaklaşık 3 milyon lira değerinde altını çantaya koyarak kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuda müşteri gibi bulunan maskeli şahıs, iş yerine girip silahıyla iş yeri sahibini tehdit etti. Şüpheli, yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İş yeri sahibi sakin davranarak şüphelinin verdiği çantaya altınları koydu ve zanlı, çantayı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay sırasında iş yerinin alarm butonuna basılması üzerine kısa sürede polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası ve Tanıklar

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girişi, iş yeri sahibine silah doğrulttuğu anlar ve içeride iş yeri sahibiyle konuşan müşteri kadının panik yaşadığı anlar yer alıyor.

Soruşturma devam ediyor; polis ekipleri görüntüler üzerinden şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergâhını tespit etmeye çalışıyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

