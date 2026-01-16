Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Zonguldak Filyos’ta ağaçlık alanda yangın korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Yarımca Mahallesi mevkiindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgedeki yerleşim ve doğal alanlar için endişe yarattı.

Acil müdahale ve söndürme çalışmaları

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte, Filyos Liman bölgesinden ve Filyos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca bölgeye jandarma ekipleri de intikal etti. Yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yetkililer, olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI FİLYOS BELDESİNDE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN ÇIKTI. ÇIKAN YANGIN SONRASI BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ. YANGINI KONTROL ALTINA ALINARAK SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.