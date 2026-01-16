Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Filyos Yarımca Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangın çıktı; ekipler sevk edildi, yangın kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 00:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 00:23
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Zonguldak Filyos’ta ağaçlık alanda yangın korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Yarımca Mahallesi mevkiindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgedeki yerleşim ve doğal alanlar için endişe yarattı.

Acil müdahale ve söndürme çalışmaları

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte, Filyos Liman bölgesinden ve Filyos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca bölgeye jandarma ekipleri de intikal etti. Yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yetkililer, olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI FİLYOS BELDESİNDE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN ÇIKTI. ÇIKAN...

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI FİLYOS BELDESİNDE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN ÇIKTI. ÇIKAN YANGIN SONRASI BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ. YANGINI KONTROL ALTINA ALINARAK SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI FİLYOS BELDESİNDE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN ÇIKTI. ÇIKAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları