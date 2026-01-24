Bursa'da Park Halindeki Araç Alev Aldı: Esnaf Yangın Tüpleriyle Müdahale Etti

Bursa'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Esnaf ve Vatandaşlar Yangına Hızlı Müdahale Etti

Bursanın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesinde, akşam saatlerinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede mahallede paniğe yol açan alevlere çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale etti.

Yangını fark edenler, ellerindeki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise kısa sürede ulaşarak yangını tamamen kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri araç yangınının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

