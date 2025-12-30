Gaziantep'te Toprağa Gömülü Kaçak Silahlar: 2 Şüpheli Tutuklandı
Emniyet ekipleri ev ve ahır aramasında silahları buldu
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde yürüttükleri operasyon kapsamında bir eve ve ahıra operasyon düzenledi.
Arama çalışmaları sırasında bahçede toprağa gömülü halde 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.