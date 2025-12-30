DOLAR
Gaziantep'te Toprağa Gömülü Kaçak Silahlar: 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te polis ekiplerinin ev ve ahır aramasında toprağa gömülü 2 AK-47, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 15 fişek ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:20
Emniyet ekipleri ev ve ahır aramasında silahları buldu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde yürüttükleri operasyon kapsamında bir eve ve ahıra operasyon düzenledi.

Arama çalışmaları sırasında bahçede toprağa gömülü halde 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

