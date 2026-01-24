Bursa'da Sahte Gram Altın Operasyonu: Kuyumcuları Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da sahte gram altınla dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı

Güvenlik kamerası kayıtları ve polisin takibi belirleyici oldu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde faaliyet gösteren 6 farklı kuyumcuda, tarihinde sahte gram altın satışı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Başlatılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelilerin kuyumculara müşteri gibi girerek sahte gram altın bozdurdukları ve işlemler sonrası kiralık araçlarla olay yerlerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin rahat tavırlarla alışveriş yaptığı anlar dikkat çekti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen, 2 suç kaydı bulunan M.A. ile 13 suç kaydı bulunan O.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla bağlantılı başka kişi veya kuyumcuların olup olmadığının tespiti için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, vatandaşları ve esnafı benzer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı; şüpheli işlemler ve kuşkulanılan kişilerin yetkililere bildirilmesi istendi.

