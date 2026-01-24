Bursa'da Sahte Gram Altın Operasyonu: Kuyumcuları Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da sahte gram altınla kuyumcuları dolandıran şüpheliler, güvenlik kamerası görüntüleri ve polis takibiyle yakalandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:37
Bursa'da Sahte Gram Altın Operasyonu: Kuyumcuları Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da sahte gram altınla dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı

Güvenlik kamerası kayıtları ve polisin takibi belirleyici oldu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde faaliyet gösteren 6 farklı kuyumcuda, tarihinde sahte gram altın satışı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Başlatılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelilerin kuyumculara müşteri gibi girerek sahte gram altın bozdurdukları ve işlemler sonrası kiralık araçlarla olay yerlerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin rahat tavırlarla alışveriş yaptığı anlar dikkat çekti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen, 2 suç kaydı bulunan M.A. ile 13 suç kaydı bulunan O.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla bağlantılı başka kişi veya kuyumcuların olup olmadığının tespiti için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, vatandaşları ve esnafı benzer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı; şüpheli işlemler ve kuşkulanılan kişilerin yetkililere bildirilmesi istendi.

BURSA’DA SAHTE ALTIN VURGUNU: KUYUMCULARI DOLANDIRDILAR, KAMERALARA YAKALANDILAR

BURSA’DA SAHTE ALTIN VURGUNU: KUYUMCULARI DOLANDIRDILAR, KAMERALARA YAKALANDILAR

BURSA’DA SAHTE ALTIN VURGUNU: KUYUMCULARI DOLANDIRDILAR, KAMERALARA YAKALANDILAR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi
2
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
3
Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler
4
Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü
5
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
6
Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Kaputunda Yangın Çıkardı, Sürücü Kaçtı
7
Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları