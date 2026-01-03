DOLAR
Bursa'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Prefabrikler Yerinden Oynadı

Bursa'da sabah etkili fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, prefabrikleri yerinden oynattı. Valilik rüzgar hızının 75 kilometreye ulaşacağını bildirdi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:45
Bursa'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Prefabrikler Yerinden Oynadı

Bursa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinde kent genelinde hasar kaydedildi

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, birçok noktada zarar verdi. Valilik, fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Merkez Osmangzi ilçesi Veysel Karani Mahallesinde bir işyerinden kopan çatı parçalarının yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Aynı kapsamda, Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesinde bir ağaç kökünden söküldü.

Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda bir konteyner seyir haline gelirken, fırtına sabit haldeki prefabrik evleri harekete geçirip otobüs duraklarını devirdi.

Olaylarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı.

FIRTINA AĞAÇLARI, PREFABRİK EVLERİ VE ÇATILARI UÇURDU

FIRTINA AĞAÇLARI, PREFABRİK EVLERİ VE ÇATILARI UÇURDU

FIRTINA AĞAÇLARI, PREFABRİK EVLERİ VE ÇATILARI UÇURDU

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

