Bursa'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Prefabrikler Yerinden Oynadı

Bursa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinde kent genelinde hasar kaydedildi

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, birçok noktada zarar verdi. Valilik, fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Merkez Osmangzi ilçesi Veysel Karani Mahallesinde bir işyerinden kopan çatı parçalarının yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Aynı kapsamda, Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesinde bir ağaç kökünden söküldü.

Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda bir konteyner seyir haline gelirken, fırtına sabit haldeki prefabrik evleri harekete geçirip otobüs duraklarını devirdi.

Olaylarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı.

FIRTINA AĞAÇLARI, PREFABRİK EVLERİ VE ÇATILARI UÇURDU