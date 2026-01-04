DOLAR
Bursa'da Şiddetli Lodos: Bebek Arabası Sürüklenip Devrildi

Bursa'da etkili lodos sırasında bir bebek arabası rüzgârla sürüklenip devrildi; bebek sağ, eşyalar yola saçıldı, çevredekiler yardım etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:03
Olayın ayrıntıları

Bursa kent merkezinde etkisini artıran şiddetli lodos, sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle bir ailenin elinden kurtulan bebek arabası sürüklenip yan yattı.

Devrilen arabada bulunan bebekte herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, çevredeki vatandaşların kısa sürede müdahale ederek ailenin yardımına koştuğu bildirildi. Olay sırasında arabanın altında bulunan malzemeler yola saçıldı.

Günlük yaşama etkisi ve uyarılar

Öte yandan rüzgâr nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir yurttaşın, uçmamak için bir direğe tutunduğu görüntülendi. Lodos, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgârın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olması ve açık alanlarda tedbirli davranması yönünde uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

