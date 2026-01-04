Bursa'da Şiddetli Lodos: Bebek Arabası Sürüklenip Devrildi

Olayın ayrıntıları

Bursa kent merkezinde etkisini artıran şiddetli lodos, sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle bir ailenin elinden kurtulan bebek arabası sürüklenip yan yattı.

Devrilen arabada bulunan bebekte herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, çevredeki vatandaşların kısa sürede müdahale ederek ailenin yardımına koştuğu bildirildi. Olay sırasında arabanın altında bulunan malzemeler yola saçıldı.

Günlük yaşama etkisi ve uyarılar

Öte yandan rüzgâr nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir yurttaşın, uçmamak için bir direğe tutunduğu görüntülendi. Lodos, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgârın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olması ve açık alanlarda tedbirli davranması yönünde uyarılarda bulundu.

