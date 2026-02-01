Bursa'da Trafik Kazası: 20 Gün Sonra Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Çekirge Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Mert Can Çevikel, 20 gün sonra yaşamını yitirdi; sürücünün tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:59
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan iki kişiden Mert Can Çevikel, geçirdiği tedaviye rağmen 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza ve müdahale

Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyreden 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak ağaca vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Sezer Kurtoğlu ile yolcu Mert Can Çevikel'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Son durum

Yoğun bakımda tedavi gören Mert Can Çevikel, kazanın üzerinden 20 gün geçmesine rağmen doktorların müdahalelerine yanıt veremeyerek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Sezer Kurtoğlu'nun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

