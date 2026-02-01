Bursa'da Trafik Kazası: 20 Gün Sonra Mert Can Çevikel Hayatını Kaybetti

Çekirge Caddesi'ndeki kazada ağır yaralanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi

Olay, 11 Ocak sabahı saat 06.00 civarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyreden 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile araçtaki yolcu Mert Can Çevikel ağır yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakımda tedaviye alındı. Yoğun bakımda izlenen yaralılardan Mert Can Çevikel, kaza sonrası geçen 20 gün sonunda doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Sezer Kurtoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

