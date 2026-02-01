Bursa'da Trafik Kazası: 20 Gün Sonra Mert Can Çevikel Hayatını Kaybetti

Bursa'da 11 Ocak'taki kazada ağır yaralanan Mert Can Çevikel, 20 gün sonra hayatını kaybetti. Sürücü Sezer Kurtoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:11
Bursa'da Trafik Kazası: 20 Gün Sonra Mert Can Çevikel Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trafik Kazası: 20 Gün Sonra Mert Can Çevikel Hayatını Kaybetti

Çekirge Caddesi'ndeki kazada ağır yaralanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi

Olay, 11 Ocak sabahı saat 06.00 civarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyreden 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile araçtaki yolcu Mert Can Çevikel ağır yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakımda tedaviye alındı. Yoğun bakımda izlenen yaralılardan Mert Can Çevikel, kaza sonrası geçen 20 gün sonunda doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Sezer Kurtoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA’DAKİ KAZADA 20 GÜN SONRA ACI HABER: 1 ÖLÜ

BURSA’DAKİ KAZADA 20 GÜN SONRA ACI HABER: 1 ÖLÜ

BURSA’DAKİ KAZADA 20 GÜN SONRA ACI HABER: 1 ÖLÜ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Balıkçı Barınağı'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu
2
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
3
Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
4
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
5
Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı
6
Diyarbakır Sur'da Toprak Evde Yangın: Kısmi Çökme, Yaralanma Yok
7
Bolu Kartalkaya'da Jandarma Denetimleri Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları