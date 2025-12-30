Bursa'da Yılbaşı Öncesi Geniş Denetim: Kaçak ve Sahte Alkole Geçit Yok

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Katılan birimler ve denetim yöntemi

Uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ile İlçe Emniyet Müdürlükleri bağlı ekipler katıldı. Çok sayıda noktada eş zamanlı olarak sabit yol ve hareketli yol denetimleri yapılırken, alkollü ve alkolsüz umuma açık işyerleri de detaylı şekilde kontrol edildi.

Hedefler ve uygulama detayları

Denetimlerin özellikle yılbaşı öncesi artış gösteren kaçak ve sahte alkol satışının tespiti ve önlenmesi amacıyla yoğunlaştırıldığı belirtildi. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında işyerlerinde ruhsat, bandrol ve ürün içerikleri titizlikle incelendi. Ayrıca aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi ile suç ve suç unsurlarının tespiti hedeflendi.

Sayısal veriler

Gerçekleştirilen uygulamalarda bin 620 şahıs ile bin 200 araç sorgulandı.

Vatandaşlara çağrı

Emniyet yetkilileri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için denetimlerin artarak süreceğini vurguladı. Özellikle kaçak ve sahte alkol konusunda vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, İL GENELİNDE YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ KORUNMASI AMACIYLA KAPSAMLI BİR ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA