DOLAR
42,93 -0,1%
EURO
50,52 -0,29%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.745.887,82 -0,18%

Bursa'da Yılbaşı Öncesi Geniş Denetim: Kaçak ve Sahte Alkole Geçit Yok

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı öncesi geniş asayiş uygulaması gerçekleştirdi; kaçak ve sahte alkol denetimleri kapsamında bin 620 şahıs ve bin 200 araç sorgulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 04:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 04:15
Bursa'da Yılbaşı Öncesi Geniş Denetim: Kaçak ve Sahte Alkole Geçit Yok

Bursa'da Yılbaşı Öncesi Geniş Denetim: Kaçak ve Sahte Alkole Geçit Yok

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Katılan birimler ve denetim yöntemi

Uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ile İlçe Emniyet Müdürlükleri bağlı ekipler katıldı. Çok sayıda noktada eş zamanlı olarak sabit yol ve hareketli yol denetimleri yapılırken, alkollü ve alkolsüz umuma açık işyerleri de detaylı şekilde kontrol edildi.

Hedefler ve uygulama detayları

Denetimlerin özellikle yılbaşı öncesi artış gösteren kaçak ve sahte alkol satışının tespiti ve önlenmesi amacıyla yoğunlaştırıldığı belirtildi. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında işyerlerinde ruhsat, bandrol ve ürün içerikleri titizlikle incelendi. Ayrıca aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi ile suç ve suç unsurlarının tespiti hedeflendi.

Sayısal veriler

Gerçekleştirilen uygulamalarda bin 620 şahıs ile bin 200 araç sorgulandı.

Vatandaşlara çağrı

Emniyet yetkilileri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için denetimlerin artarak süreceğini vurguladı. Özellikle kaçak ve sahte alkol konusunda vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, İL GENELİNDE YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR...

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, İL GENELİNDE YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ KORUNMASI AMACIYLA KAPSAMLI BİR ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, İL GENELİNDE YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, Tekstil Ürünleri Yola Saçıldı
2
Ümraniye'de Gecekondu Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
3
Amasya’da otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
4
Nevşehir'de alkollü sürücü iddiası: Otomobil kayaya çarptı, 4 yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
6
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
7
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?