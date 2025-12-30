DOLAR
42,93 -0,1%
EURO
50,52 -0,29%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.745.887,82 -0,18%

Ümraniye'de Gecekondu Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye Elmalıkent'te çıkan gecekondu yangını kontrol altına alındı; ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 04:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 04:37
Ümraniye'de Gecekondu Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye'de Gecekondu Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.

Olay yeri ve müdahale

Yangın, ilçeye bağlı Elmalıkent Mahallesi Çelikler Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.

Hasar ve soruşturma

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak söz konusu gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL’UN ÜMRANİYE İLÇESİNE BAĞLI ELMALIKENT MAHALLESİ ÇELİKLER SOKAK’TA GECE SAATLERİNDE BİR...

İSTANBUL’UN ÜMRANİYE İLÇESİNE BAĞLI ELMALIKENT MAHALLESİ ÇELİKLER SOKAK’TA GECE SAATLERİNDE BİR GECEKONDUDA YANGIN ÇIKTI. HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE BAŞLAYAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜYEREK PANİĞE NEDEN OLDU.

İSTANBUL’UN ÜMRANİYE İLÇESİNE BAĞLI ELMALIKENT MAHALLESİ ÇELİKLER SOKAK’TA GECE SAATLERİNDE BİR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, Tekstil Ürünleri Yola Saçıldı
2
Ümraniye'de Gecekondu Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
3
Amasya’da otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
4
Nevşehir'de alkollü sürücü iddiası: Otomobil kayaya çarptı, 4 yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
6
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
7
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?