D-100'de Kar Çilesi: Çerkeş'te Ulaşım Kapandı, Araçlar Mahsur

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolu ulaşıma kapandı; birçok araç saatlerce yolda mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 05:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 05:29
D-100 karayolunda kar yağışı ulaşımı durdurdu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolu ulaşıma kapandı. Zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda kayan araçlar, ulaşımı aksattı ve birçok sürücü ile yolcu saatlerce mahsur kaldı.

Olayın detayları

İstanbul istikametine seyir halinde olan araçlar, kaygan zemin nedeniyle ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler araçlarını durdurarak kontak kapattı ve güvenlik için beklemeye geçti.

Vatandaşların barınma ve ihtiyaçları

Meydana gelen yoğunluk sırasında mağdur olan vatandaşlar, dinlenme tesisleri ile belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını karşılayabildi. Soğuk ve zorlu şartlarda yetkililerin yönlendirmesiyle barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlandı.

Ekiplerin çalışmaları ve ulaşımın durumu

Karayolu ekipleri ve ilgili birimler, yolu açmak ve trafikteki aksaklığı gidermek için çalışma yürütüyor. Yetkililer, güvenli ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için tuzlama ve kurtarma çalışmaları yaptıklarını bildiriyor. Çerkeş hattında sürücülerin dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

