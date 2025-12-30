DOLAR
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, Tekstil Ürünleri Yola Saçıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy'de tırın arkadan çarpması sonucu kamyonet devrildi; 2 kişi yaralandı, tekstil torbaları yola saçıldı, otoyol yaklaşık 1 saat kapandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 05:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 05:04
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, Tekstil Ürünleri Yola Saçıldı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kaza Çekmeköy mevkiinde, Ankara istikametinde gerçekleşti

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde, iddiaya göre bir tırın arkadan çarpması sonucu bir kamyonet devrildi. Kazanın etkisiyle kamyonette bulunan tekstil ürünlerini taşıyan torbalar yola savruldu.

Kaza, otoyolun Ankara istikametinde meydana geldi. Olay nedeniyle yol yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonette sıkışan yaralı ile tır şoförü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Olayda toplam 2 yaralı olduğu bildirildi.

Olayı gören bir tır sürücüsü, kısa süre içinde duman çıktığını görüp korktuğunu belirterek 'tır şoförünün kamyonete çarptığını' ifade etti.

Yola saçılan tekstil ürünlerinin ve devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

