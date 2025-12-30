Amasya’da otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’da köprüden nehre düşen araç: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ve müdahale detayları

Amasya’da kontrolden çıkan otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehrine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, geç saatlerde köprüden suya gömüldü. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Suya giren dalgıçlar aracın yerini belirledi ve araca halat bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Çıkarılan otomobilin içinde bulunan Emre Gülsoy (29)'un hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan K., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Gülsoy’un cenazesi yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

