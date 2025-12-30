DOLAR
42,93 -0,06%
EURO
50,52 -0,31%
ALTIN
5.994,08 -0,33%
BITCOIN
3.746.383,49 -0,2%

Amasya’da otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da 26 ER 251 plakalı otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne düştü; 1 ölü, 1 yaralı. Polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 03:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 04:00
Amasya’da otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’da köprüden nehre düşen araç: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ve müdahale detayları

Amasya’da kontrolden çıkan otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehrine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, geç saatlerde köprüden suya gömüldü. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Suya giren dalgıçlar aracın yerini belirledi ve araca halat bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Çıkarılan otomobilin içinde bulunan Emre Gülsoy (29)'un hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan K., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Gülsoy’un cenazesi yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AMASYA'DA BİR OTOMOBİL KÖPRÜDEN YEŞİLIRMAK NEHRİNE UÇTU. SULARA GÖMÜLEN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ...

AMASYA'DA BİR OTOMOBİL KÖPRÜDEN YEŞİLIRMAK NEHRİNE UÇTU. SULARA GÖMÜLEN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, SÜRÜCÜSÜ HENÜZ ÖĞRENİLMEYEN 26 ER 251 PLAKALI OTOMOBİL, GEÇ SAATLERDE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi
2
Kırıkkale’de 'hırsızlık' Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
3
Safranbolu'da Kamelya Yangını: Alabalık Tesisinde Yapı Kül Oldu
4
Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı
5
Amasya’da otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
6
Nevşehir'de alkollü sürücü iddiası: Otomobil kayaya çarptı, 4 yaralı
7
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?