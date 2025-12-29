DOLAR
Zonguldak Kozlu'da 3 Katlı Binada Yangın — İtfaiye Facianın Eşiğini Önledi

Kozlu Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı, 6 daireli binada çıkan yangın, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesiyle diğer dairelere ve çatıya sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:25
Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Turuncu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı, 6 daireli bir apartmanda çıkan yangın, mahallede panik yarattı.

Hızlı ve etkili müdahale

Edinilen bilgiye göre, binanın bir dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun yerleşim ve bitişik daireler nedeniyle oluşan tehlikeyi gözeterek alevlere hızla müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak diğer 5 daireye ve çatıya sıçramasını engelledi ve söndürme sonrası soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemleri ve inceleme

Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan dairede maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.

