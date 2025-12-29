Edirne'de Yılbaşı Operasyonu: Kaçak İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Dilaverbey Mahallesi'ndeki depoya yapılan baskında ürünler meyvelerin arasına gizlenmiş
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi devriye görevi yürüten polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir meyve ve sebze deposuna ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda, yılbaşı döneminde piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen ürünlerin meyvelerin arasına gizlendiği tespit edildi. Ekipler kaçak parfüm, kaçak tütün, kaçak içki, çok sayıda uyuşturucu hap ve onlarca kaçak makaron ele geçirdi.
Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
