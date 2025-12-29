DOLAR
Edirne'de Yılbaşı Operasyonu: Kaçak İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'ndeki depoya yapılan operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen kaçak içki, tütün, parfüm, uyuşturucu hap ve makaron ele geçirildi; 2 gözaltı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:42
Dilaverbey Mahallesi'ndeki depoya yapılan baskında ürünler meyvelerin arasına gizlenmiş

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi devriye görevi yürüten polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir meyve ve sebze deposuna ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda, yılbaşı döneminde piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen ürünlerin meyvelerin arasına gizlendiği tespit edildi. Ekipler kaçak parfüm, kaçak tütün, kaçak içki, çok sayıda uyuşturucu hap ve onlarca kaçak makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

