Bursa'da Yılbaşı Öncesi Polis Denetimleri Sıklaştırıldı

Bursa’da yılbaşı öncesi polis ekipleri kent merkezinde gece yapılan kontrollerle kimlik, evrak ve alkol denetimi yapıyor; uygulama gece boyu sürecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:55
Bursa’nın en işlek caddeleri ve bölgeleri, yılbaşı öncesi polis ekiplerince kural tanımazlara göz açtırılmıyor.

Uygulamanın Detayları

Gece geç saatlerde başlayan uygulamada caddeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Polis ekipleri, araç sürücüleri üzerinde kimlik ve evrak kontrolü yaparken alkol denetimleri de gerçekleştirdi.

Uygulamanın, yılbaşı öncesi artan hareketlilik nedeniyle kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığı öğrenildi. Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimler Sürecek

Yılbaşı nedeniyle polis denetimlerinin kent genelinde gece boyunca farklı noktalarda sürdürüleceği bildirildi.

