Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na Eğitim Desteği

Denetimli serbestlik yükümlüleri ile okula bakım-onarım

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, kamu hizmeti kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri aracılığıyla eğitime destek amacıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Ara tatil döneminde gerçekleştirilen çalışmada, ihtiyaç sahibi okullar arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öncelikli olarak seçildi.

Çalışmalar kapsamında okulun sınıfları ve koridorlarında boya ve badana işlemleri yapıldı; eğitim alanları titizlikle temizlenip düzenlendi. Ayrıca okul bahçesi ve çevresinde çevre temizliği gerçekleştirildi ve öğrencilere daha sağlıklı, güvenli bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Program ve katılımcı değerlendirmeleri

Temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından okulda bir program düzenlendi. Programa Denetimli Serbestlik’ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun, Kestel İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gültekin, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Orhan Sargın ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde hükümlülerden sorumlu Hayrettin Taş katıldı.

Program kapsamında okulun sınıflarında ve koridorlarında yapılan boya, badana ve düzenleme çalışmaları yerinde değerlendirildi ve eğitime sağlanan katkının önemi vurgulandı. Programın ardından Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut, yürütülen faaliyetlere ilişkin yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Teşekkür ve bilgilendirme

Yapılan çalışmalardan duyulan memnuniyet üzerine Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından programa katkı sunan görevlilere teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından kamu hizmeti kapsamında yapıldığına ilişkin bilgilendirici bir pano okul binasına asıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde toplumsal fayda odaklı çalışmaları sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

