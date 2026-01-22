Bursa İnegöl'de 13 Yıl Hapisle Aranan Niyazi G. Yakalandı

Bursa İnegöl'de hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G. jandarma tarafından yakalandı; tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:43
Bursa İnegöl'de 13 Yıl Hapisle Aranan Niyazi G. Yakalandı

Bursa İnegöl'de 13 Yıl Hapisle Aranan Niyazi G. Yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında ’kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma’ suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G. (59) isimli şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

