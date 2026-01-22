Bursa İnegöl'de 13 Yıl Hapisle Aranan Niyazi G. Yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olayın Detayları
İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında ’kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma’ suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G. (59) isimli şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
