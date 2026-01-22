Güllü soruşturmasında Kervan Eminoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltı sonrası mahkeme kararı ve soruşturma ayrıntıları

Yalova'da evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut) ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta meydana geldi. Şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı; olayı Gülter’in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İfade vermeye çağrılan ve ardından gözaltına alınan Kervan Eminoğlu hakkında emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi sonrası, mahkeme tarafından adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. Zanlıya ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Gözaltı gerekçesi olarak ise 'kasten öldürmeye azmettirme' şüphesi gösterildi.

Soruşturma kapsamında, zanlının Tuğyan Gülter’e olay gecesi saat 01.50'de WhatsApp'tan iki mesaj attığı ve bu mesajları sildiği bildirildi. Zanlının ifadesinde, olaydan hemen sonra attığı mesajlarla ilgili olarak ne gönderdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin idrar ve kan örneklerinin alındığı belirtildi. Soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

