Bursa İnegöl'de 2 Katlı Yazlık Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

İnegöl'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde 2 katlı yazlık evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, evde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:43
Bursa İnegöl'de 2 Katlı Yazlık Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bursa İnegöl'de 2 Katlı Yazlık Evde Yangın

Hasanpaşa Mahallesi'nde çıkan alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı yazlık ev'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Alevleri fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar, hortumlarla ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Müdahale anları amatör kameraya yansıdı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, fakat evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLEDE BULUNAN 2 KATLI YAZLIK EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLEDE BULUNAN 2 KATLI YAZLIK EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLEDE BULUNAN 2 KATLI YAZLIK EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 6’sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı
2
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi
3
Bursa'da Trafikte Uçan Tekmeli Kavga
4
Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı
5
Menteşe'de Kaybolan Ömriye Duman Karabağlar Yaylası'nda Ölü Bulundu
6
Konya Meram'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları