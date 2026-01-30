Bursa İnegöl'de 2 Katlı Yazlık Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bursa İnegöl'de 2 Katlı Yazlık Evde Yangın

Hasanpaşa Mahallesi'nde çıkan alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı yazlık ev'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Alevleri fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar, hortumlarla ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Müdahale anları amatör kameraya yansıdı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, fakat evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

