Bursa İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Bursa İnegöl'de Akhisar Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısında saat 22.30'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Çatıda hasar var, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 00:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 00:42
Olay Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi 163. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yangını gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hızlı şekilde alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

