Bursa İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Olay Detayları
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi 163. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yangını gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hızlı şekilde alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak binanın çatısında hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ.