DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Bursa İnegöl'de Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'nde zemindeki apartman dairesinde çıkan yangın yarım saatte söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:33
Bursa İnegöl'de Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Bursa İnegöl'de apartman dairesinde yangın

Kemalpaşa Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi Doğu sokakta bulunan apartmanın zemin kat dairesinde yangın çıktı. Olay saat 14.00 sıralarında başladı.

Yangının, sobadan çıktığı iddia ediliyor. Alevleri fark eden aile bireyleri, yangından zorlukla dışarıya çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale ederek yangını yarım saatte söndürdü.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
3
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
4
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
5
İstanbul Başsavcılığı'ndan Sadettin Saran açıklaması: Özel laboratuvar raporu yok
6
Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı
7
Burdur'da Alkollü Kadın Markette Rafları ve Cam Kapıyı Kırdı — Adli Kontrolle Serbest

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı