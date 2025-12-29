Bursa İnegöl'de Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Bursa İnegöl'de apartman dairesinde yangın

Kemalpaşa Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi Doğu sokakta bulunan apartmanın zemin kat dairesinde yangın çıktı. Olay saat 14.00 sıralarında başladı.

Yangının, sobadan çıktığı iddia ediliyor. Alevleri fark eden aile bireyleri, yangından zorlukla dışarıya çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale ederek yangını yarım saatte söndürdü.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

