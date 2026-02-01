Bursa İnegöl'de Damat Dehşeti: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa İnegöl'de damat Adem Ü.'nün kayınbabasına ve kayınbiraderine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; kayınbaba yaşamını yitirdi, şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:56
Olay ve Yaralıların Durumu

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana gelen olayda, damat Adem Ü. ile kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (35) arasında karşılaşma yaşandı. Adem Ü.'nün belindeki silahı çekerek ateş açtığı, mermilerin kayınbabanın karnına ve kayınbiraderin sol bacağına isabet ettiği belirtildi.

Mermiler ayrıca çevredeki iş yerleri ve araçlara da isabet etti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ahmet Kalkancı hayatını kaybetti.

Görüntüler ve Soruşturma

Yaşanan saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve isabet eden mermi sonucu Ahmet Kalkancı’nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olay sonrası şüpheli koşarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan damadı arıyor ve soruşturma devam ediyor.

Olayın Sebebi

Edinilen bilgiye göre, Adem Ü.'nün 5 sene önce vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma yaşadığı, bu husumetin olayın temelinde olduğu öğrenildi. Ayrıca, haber kaynaklarında damadın 5 sene önceki olay sebebiyle kurşun yağdırdığı ortaya çıktığı bilgisi yer aldı.

