Bursa İnegöl'de Feci Kaza: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti, Cenazeler Defnedildi

Bursa İnegöl’de gece yarısı meydana gelen kazada 2 genç kız yaşamını yitirdi; cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:31
Bursa İnegöl'de Feci Kaza: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti, Cenazeler Defnedildi

Bursa İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti

İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan araçta bulunan iki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza detayları

Kaza, Ortaköy Mahallesi’nden İnegöl merkeze seyir halinde olan sürücü Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobilin virajı alamayıp kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpışma sonrası araç ve ağaç hurdaya döndü.

Kurtarma ve yaralılar

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti. Sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralanarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Cenaze törenleri

2 genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi Mesudiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan Kızılveren'in cenazesi ise Cemevi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Şilan Kızılveren’in Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKIP AĞACA ÇARPAN ARAÇTA HAYATINI...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKIP AĞACA ÇARPAN ARAÇTA HAYATINI KAYBEDEN 2 KADIN, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKIP AĞACA ÇARPAN ARAÇTA HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
4
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
5
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
6
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu
7
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları