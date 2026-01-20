Bursa İnegöl'de Feci Kaza: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti, Cenazeler Defnedildi

Bursa İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti

İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan araçta bulunan iki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza detayları

Kaza, Ortaköy Mahallesi’nden İnegöl merkeze seyir halinde olan sürücü Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobilin virajı alamayıp kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpışma sonrası araç ve ağaç hurdaya döndü.

Kurtarma ve yaralılar

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti. Sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralanarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Cenaze törenleri

2 genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi Mesudiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan Kızılveren'in cenazesi ise Cemevi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Şilan Kızılveren’in Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

