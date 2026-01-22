Bursa İnegöl’de Kaçak Masör Operasyonu: 3 Yakalandı, İşletmeye 445 Bin TL Ceza

İnegöl’de düzenlenen operasyonda 3 yabancı uyruklu kaçak masör yakalandı; işletmeye kaçak işçi çalıştırmaktan 445 bin TL idari para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:43
Bursa İnegöl’de Kaçak Masör Operasyonu: 3 Yakalandı, İşletmeye 445 Bin TL Ceza

Bursa İnegöl’de Kaçak Masör Operasyonu: 3 Yakalandı, İşletmeye 445 Bin TL Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir masaj ve SPA merkezine yapılan operasyonda, kaçak olarak çalıştırılan üç yabancı uyruklu kadın masör yakalandı. İşletmeye 445 bin TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonun Detayları

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi girişi mevkiinde bulunan masaj ve SPA merkezinde kaçak yabancı uyruklu masörlerin çalıştırıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın düzenlendi.

Yakalananlar ve Yapılan İşlemler

Denetimde kimliksiz ve kayıtsız olarak çalıştıkları tespit edilen Haiti uyruklu S.K. ile Nepal uyruklu S.R. ve N.R.'nin, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştıkları fakat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.

Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, işletme hakkında kaçak işçi çalıştırmaktan yasal işlem başlatıldı ve 445 bin TL cezai işlem uygulandı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MASAJ VE SPA MERKEZİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MASAJ VE SPA MERKEZİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, KAÇAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN 3 YABANCI UYRUKLU KADIN MASÖR YAKALANDI. İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MASAJ VE SPA MERKEZİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
2
Antalya'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
3
Otoparkta Motokurye Cinayeti: Şüpheli İfadesinde "Korkutmak İstedim" Dedi
4
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
5
Bursa İnegöl'de Kaygan Zeminde Çarpışma: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
6
Çorlu'da Yayaya Çarpan Araç Kameraya Yansıdı
7
Bahçelievler'de Daire Yangını: Bina Dumanla Kaplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları