Bursa İnegöl’de Kaçak Masör Operasyonu: 3 Yakalandı, İşletmeye 445 Bin TL Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir masaj ve SPA merkezine yapılan operasyonda, kaçak olarak çalıştırılan üç yabancı uyruklu kadın masör yakalandı. İşletmeye 445 bin TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonun Detayları

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi girişi mevkiinde bulunan masaj ve SPA merkezinde kaçak yabancı uyruklu masörlerin çalıştırıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın düzenlendi.

Yakalananlar ve Yapılan İşlemler

Denetimde kimliksiz ve kayıtsız olarak çalıştıkları tespit edilen Haiti uyruklu S.K. ile Nepal uyruklu S.R. ve N.R.'nin, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştıkları fakat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.

Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, işletme hakkında kaçak işçi çalıştırmaktan yasal işlem başlatıldı ve 445 bin TL cezai işlem uygulandı.

