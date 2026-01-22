Gaziantep'te Tefeci Operasyonu: 22 Gözaltı ve Çok Sayıda Delil

Gaziantep'te Tefeci Operasyonu: 22 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyon

Gaziantep’te polis ekiplerince tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 16 adet pos cihazı, 76 adet kredi kartı slipi, 3 adet başkasına ait kredi kartı, 2 adet laptop, 3 adet cep telefonu, 1 milyon 243 bin TL, bin 300 euro, bin dolar, 520 İngiliz sterlini ile piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak emtia yer aldı.

Operasyon sonucunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

