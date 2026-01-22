Elazığ'da Ev Yangını: 17 Yaşındaki Sude Naz Bozyiğit Hayatını Kaybetti

Elazığ'da tek katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki engelli Sude Naz Bozyiğit yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:53
Olayın ayrıntıları

Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak adresinde bulunan tek katlı müstakil bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin dumanı fark etmesi üzerine yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde olduğu öğrenilen engelli ve yatalak 17 yaşındaki Sude Naz Bozyiğit, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı ve durum sağlık, polis ile itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilenen Bozyiğit'i ambulansa alarak tedaviye başladı. Yapılan müdahalelere rağmen Sude Naz Bozyiğit kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

