Mardin Midyat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Midyat-Dargeçit kara yolu Barıştepe Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:20
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:20
Mardin'in Midyat ilçesinde trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza yeri ve müdahale

Midyat-Dargeçit kara yolu Barıştepe Mahallesi mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Ekiplerin yaptığı incelemede kazada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili resmi ekipler tarafından soruşturma ve trafik incelemesi başlatıldı.

