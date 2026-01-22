İzmir Buca’da Freni Boşalan Kamyon Dehşeti: 3 Yaralı

Kaza Uçanyol mevkii Homeros Bulvarı'nda meydana geldi

İzmir’in Buca ilçesinde, frenleri boşalan iş makinesi yüklü bir kamyonun önündeki otomobile çarpması sonucu üç kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüde asılı kaldı, kamyonun kasasındaki iş makinesi ise metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Kaza, akşam saatlerinde Uçanyol mevkii Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametine seyir halinde olan 42 AFV 856 plakalı, iş makinesi yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerleri kırarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasındaki iş makinesi ise köprüden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E. ve M.Ş.’nin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer yaralı İ.B.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksamalar yaşandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYONUN ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.