Bursa İnegöl'de Lodos Alarmı: Tabeladan Son Anda Kurtuldu

İnegöl'de etkili lodos Park Yolu Caddesi'nde bir tabelanın düşmesine neden oldu; kaldırımda yürüyen kişi son anda kaçarak kazadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:19
İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesinde etkili olan şiddetli lodos, kentte tehlikeli anlara yol açtı.

Cadde üzerindeki bir iş yerine ait tabela, rüzgârın etkisiyle yerinden koparak düşme tehlikesi yarattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş tabelanın düşeceğini fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı ve muhtemel bir kazadan son anda kurtuldu.

Aynı anlarda lodosun etkisiyle bir çöp kutusunun da sürüklendiği görüldü. Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, bölge sakinleri yetkililerin uyarılarına dikkat etmeye devam ediyor. (GÖ-

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

