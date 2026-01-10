Bursa İnegöl'de Şiddetli Lodos Tabelayı Kopardı — Facia Kıl Payı Atlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, Park Yolu Caddesi'nde tehlikeli anlara yol açtı.

Olay Yeri

Olay, Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerine ait tabela yerinden koparak düşme tehlikesi yarattı.

Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, tabelanın düşeceğini fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı ve muhtemel bir kazadan son anda kurtuldu.

Görüntüler ve Diğer Etkiler

Aynı anlarda lodosun etkisiyle bir çöp kutusunun da sürüklendiği görüldü.

Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

