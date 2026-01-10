Bursa İnegöl'de Şiddetli Lodos Tabelayı Kopardı — Facia Kıl Payı Atlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos Park Yolu Caddesi'nde bir işyeri tabelasını kopardı; kaldırımda yürüyen vatandaş son anda kurtuldu, anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:47
Bursa İnegöl'de Şiddetli Lodos Tabelayı Kopardı — Facia Kıl Payı Atlatıldı

Bursa İnegöl'de Şiddetli Lodos Tabelayı Kopardı — Facia Kıl Payı Atlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, Park Yolu Caddesi'nde tehlikeli anlara yol açtı.

Olay Yeri

Olay, Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerine ait tabela yerinden koparak düşme tehlikesi yarattı.

Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, tabelanın düşeceğini fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı ve muhtemel bir kazadan son anda kurtuldu.

Görüntüler ve Diğer Etkiler

Aynı anlarda lodosun etkisiyle bir çöp kutusunun da sürüklendiği görüldü.

Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU. PARK YOLU...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU. PARK YOLU CADDESİ’NDE KALDIRIMDA YÜRÜYEN BİR VATANDAŞ, YERİNDEN KOPARAK DÜŞMEK ÜZERE OLAN TABELADAN SANİYELERLE KURTULDU.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU. PARK YOLU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat’ta Miras Tartışması: Oğluna Babasının Adını Veren M.C. Babasını Baltayla Öldürdü
2
Adapazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: S.U. (40) Gözaltında
3
Nazilli'de Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı, Tutuklandı
4
Bursa İznik’te Çatı Yangını: Yatalak Hastanın Bulunması Alarm Verdi
5
Bitlis'te Narkotik Operasyonu: 27 Tutuklu, Silah ve El Bombası Ele Geçti
6
Söke'de Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı: Durmuş Tuna Yaralandı
7
Şanlıurfa Siverek’te 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları