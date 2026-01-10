Bursa İznik’te Çatı Yangını: Yatalak Hastanın Bulunması Alarm Verdi

Olayın Detayları

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Eşrefzade Mahallesi, Huzur Sokak üzerindeki iki katlı bir evin çatı bölümünde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Müdahale ve Tahliye

Alevler ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evde yatalak hasta Nevzat S. ile birlikte Yiğit S. ve Şerif S.'nin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, özellikle yatalak hastanın evde bulunması nedeniyle çalışmalara hız verdi.

Son Durum ve İnceleme

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sakinlerine sağlık ekipleri olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

