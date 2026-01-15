Bursa Kestel'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa-Ankara karayolu Kestel'de seyir halindeki 16 AIT 746 plakalı otomobilin motorundan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:36
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:36
Yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi

Bursa’nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer O. idaresindeki 16 AIT 746 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

