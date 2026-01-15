Bursa Kestel'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi

Bursa’nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer O. idaresindeki 16 AIT 746 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

