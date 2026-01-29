Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı

Sürücü araçtan çıkarak 112'yi aradı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil aniden alev aldı.

Aracını durdurarak dışarı çıkan sürücü, otomobilinin yanışını çaresizce izlerken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ardından kapsamlı soğutma çalışmaları yapıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

