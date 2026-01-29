Rusya bin Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, savaşta ölen bin askerin naaşının Rusya'dan teslim alındığını ve kimlik tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:40
Cenazeler Ukrayna'ya teslim edildi, kimlik tespit çalışmaları başladı

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, savaş sırasında ölen bin askerin cenazesinin Rusya’dan teslim alındığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Rus tarafının Ukraynalı askerlere ait olduğunu iddia ettiği bin kişinin naaşının Ukrayna’ya iadesini kapsayan çalışmalar gerçekleştirildi".

Cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı ve sürece destek sağladığı için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

