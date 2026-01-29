Rusya bin Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

Cenazeler Ukrayna'ya teslim edildi, kimlik tespit çalışmaları başladı

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, savaş sırasında ölen bin askerin cenazesinin Rusya’dan teslim alındığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Rus tarafının Ukraynalı askerlere ait olduğunu iddia ettiği bin kişinin naaşının Ukrayna’ya iadesini kapsayan çalışmalar gerçekleştirildi".

Cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı ve sürece destek sağladığı için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edildi.

