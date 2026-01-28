Kahramanmaraş'ta Narkotik Operasyonu: 5 Bin Captagon Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis operasyonunda 5 bin captagon ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:55
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:59
Operasyon ve Gözaltılar

Kahramanmaraş’ta polisin düzenlediği operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin belirlediği şahıslara yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi ve 3 şüpheli yakalandı.

El Konulan Maddeler

Narkotik köpeği Risko marifetiyle operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 5 bin adet captagon hap ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 40 gram esrar, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

