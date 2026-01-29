Marmaris'te Restorana Silahlı Saldırı: Yat Limanı'nda 1 Yaralı

Olayın Detayları

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yat Limanı içindeki bir restoranda saat 21.35 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekan içindeyken ara sokaktan çıkan bir kişinin silahla ateş açması sonucu işletmeci ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı ve tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Olayın ardından zanlılar motora binerek bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

