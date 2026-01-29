Marmaris'te Restorana Silahlı Saldırı: Yat Limanı'nda 1 Yaralı

Marmaris Yat Limanı'ndaki restorana saat 21.35'te düzenlenen silahlı saldırıda işletmeci ayağından yaralandı; iki şüpheli motosikletle kaçtı, polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 00:01
Olayın Detayları

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yat Limanı içindeki bir restoranda saat 21.35 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekan içindeyken ara sokaktan çıkan bir kişinin silahla ateş açması sonucu işletmeci ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı ve tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Olayın ardından zanlılar motora binerek bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları